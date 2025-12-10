Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО началась в Подольске
Благотворительное мероприятие под названием «Подольск помогает» стартовало в городском округе. В первый день акции 8 декабря было собрано порядка 200 килограммов гуманитарной помощи.
Все, что необходимо на фронте бойцам СВО — продукты питания, медикаменты, стройматериалы и теплые вещи — привезли в волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Все собранные вещи, а также новогодние открытки с частичкой тепла отправятся на передовую нашим защитникам.
Первыми к акции присоединились школы № 14 и № 16, лицей № 26 и гимназия № 7, а также представители Общественной палаты.
«Наша школа уже участвовала в акции „Подольск помогает“. На этот раз мы собрали порядка 40 коробок. Девочки их упаковывают и подписывают, а мальчишки носят. А еще ребята передали на фронт около 700 новогодних открыток с добрыми пожеланиями и теплыми словами», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 16 Наталья Жаковщикова.
Сбор всего необходимого будет длиться до 12 декабря. Потом по заявкам бойцов волонтеры отвезут на фронт всю гуманитарную помощь, передав не только привет с родной земли, но и оказав поддержку из надежного тыла.
«Каждый вклад, даже самый маленький, делает наш общий фронт помощи сильнее. Вместе мы можем больше!» — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.