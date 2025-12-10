Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО началась в Подольске

Благотворительное мероприятие под названием «Подольск помогает» стартовало в городском округе. В первый день акции 8 декабря было собрано порядка 200 килограммов гуманитарной помощи.

Все, что необходимо на фронте бойцам СВО — продукты питания, медикаменты, стройматериалы и теплые вещи — привезли в волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Все собранные вещи, а также новогодние открытки с частичкой тепла отправятся на передовую нашим защитникам.

Первыми к акции присоединились школы № 14 и № 16, лицей № 26 и гимназия № 7, а также представители Общественной палаты.