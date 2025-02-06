Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО началась в Химках

В городском округе, как и во всем Подмосковье, 5 февраля стартовала акция «Доброе дело — нашим защитникам». Принять в ней участие могут все неравнодушные жители Химок.

Единые дни сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции будут проходить до 12 февраля. Принимаются медикаменты, зимняя одежда и обмундирование, средства личной гигиены, инструменты, продукты питания и другие необходимые на фронте вещи.

Гуманитарную помощь принимают в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» (улица 9 Мая, 18Б) и в зданиях территориальных управлений по следующим адресам:

Клязьма-Старбеево: улица Московская, 21;

Новогорск-Планерная: Юбилейный проспект, 33/2;

Сходня-Фирсановка: микрорайон. Сходня, улица 7-й Гвардейской Дивизии, 21;

Левобережный: улица Совхозная, 4

Подрезково: микрорайон Подрезково, улица Центральная, 1а;

Кутузовское: деревня Брехово, дом 72;

Луневское: поселок Лунево, дом 26.

Пункты сбора открыты с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а также с 09:00 до 16:45 по пятницам.