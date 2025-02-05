Акция по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО началась во Фрязине

В муниципалитете, как и во всем Подмосковье, 5 февраля стартовала акция «Доброе дело — нашим защитникам». Жителей Фрязина призвали внести свой вклад в поддержку тех, кто стоит на защите нашей страны.

В рамках проекта «Доброе дело» до 12 февраля будет проводиться сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Будут приниматься медикаменты первой необходимости (обезболивающие, антисептики, бинты, пластыри), продукты питания длительного хранения (консервы, чай, кофе, сладости), теплые вещи (носки, перчатки, шапки, термобелье) и личные средства гигиены (мыло, шампуни, зубные щетки, пасту, влажные салфетки). Также можно передать бойцам письма и открытки с теплыми словами поддержки.

Пункты приема гуманитарной помощи во Фрязине работают по следующим адресам: Молодежный центр (Полевая, 3, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00); Дворец культуры «Исток» (Комсомольская, 17, ежедневно, с 9:00 до 19:00); общественная приемная партии «Единая Россия» (Октябрьская, 7, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).

Каждый житель городского округа имеет возможность поддержать защитников Отечества, проявить солидарность и передать частичку тепла и заботы из дома.