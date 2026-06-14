Акция по поддержке участников СВО прошла в Химках

Дети поблагодарили защитников за мужество и самоотверженность, пожелали здоровья, стойкости духа и скорейшего возвращения домой. Светлана Пашковская отметила, что для бойцов на передовой такие письма имеют особое значение: в них поддержка, забота и вера людей, которые ждут их возвращения. Каждая добрая строчка напоминает о доме и помогает сохранять силы даже в самые непростые моменты.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова подчеркнула, что участие детей в таких акциях очень важно. Через искренние слова они учатся сопереживать, ценить подвиг защитников и понимать, насколько важны взаимовыручка и единство.

Поддержка военнослужащих остается приоритетным направлением общественной работы в округе. Жители регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, волонтерских проектах и патриотических акциях.