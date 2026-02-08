Акция по поддержке бойцов СВО прошла во всех парках Лобни

Всероссийская акция «Письмо солдату» состоялась 6 февраля в канун Дня защитника Отечества. Молодые жители писали военнослужащим слова поддержки, добрые пожелания и поздравления, а также плели маскировочные сети.

Эта масштабная патриотическая инициатива продолжает традицию, идущую со времен Великой Отечественной войны, когда весточка из дома была бесценной поддержкой для бойцов.

Участники акции отметили, что вкладывали в письма искреннюю благодарность и надежду, записывали видеообращения для военнослужащих. Они добавили, что во время встречи также пели, поскольку иногда песня может передать чувства лучше слов.

В Лобне часто проходят акции в поддержку бойцов специальной военной операции. Волонтеры округа активно создают необходимые вещи: плетут сети, вяжут теплую одежду и изготавливают окопные свечи.