Акция по поддержке бойцов СВО прошла в парках Воскресенска

Школьники округа написали письма на фронт и пообщались с ветеранами специальной военной операции. Мероприятие «Письмо солдату» направлено на моральную поддержку военнослужащих.

В парке «Москворецкий» в акции участвовали ученики лицея имени Н. И. Макарова. Они адресовали военнослужащим слова благодарности за смелость и мужество.

В парке усадьбы Кривякино активисты из лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова и движения «Первые» встретились с ветеранами. В ходе диалога ребята обсудили важность текущих событий, трудности военной службы и такие ценности, как патриотизм и взаимовыручка.

Особое внимание участники уделили важности моральной поддержки от гражданского населения. Было отмечено, что простые, искренние письма из дома для солдат имеют огромное значение и хранятся как самые дорогие вещи.

Все письма, собранные в ходе акции, будут переданы в военно-патриотический клуб «Шторм» для отправки в зону специальной военной операции.