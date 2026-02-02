Акция по поддержке бойцов СВО пройдет в парках Лобни

Жителей и гостей города приглашают написать письма бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и передать им слова поддержки. Помимо этого, со 2 по 8 февраля в парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия.

Так, в Центральном парке культуры и отдыха пройдут творческие беседы, ретродискотеки, хоровое пение для людей старше 50 лет, мастер-класс «Вяжем на фронт», фотовыставка, а также занятия хоккеем и скандинавской ходьбой, традиционный забег и Чайный клуб настольных героев.

В парке «Киово» организуют уличные и настольные игры, викторину, научные лаборатории, мастер-классы по рукоделию, а также встречу с ветераном специальной военной операции Александром Бронниковым.

В парке «Река времени» гостей ждут веселые старты, музыкальная зарядка и викторина.

Программа Лобненского лесопарка включает занятия молодежной театральной студии, мастер-класс «Рисунок-антистресс», просмотр фильма «Иллюзия обмана», тренировку по брейк-дансу и игротеку ко Дню российской науки. Там же состоится занятие с кинологом по дрессировке собак.