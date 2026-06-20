Акция по изготовлению окопных свечей для бойцов СВО прошла в Дзержинском

Мероприятие провели 18 июня в молодежном центре «Лидер». 20 активистов из местного отделения «Волонтеры Подмосковья» за полтора часа сделали около 150 заготовок.

Ребята впервые осваивали этот процесс и под руководством инструкторов быстро овладели навыками.

Директор центра Владимир Харламов рассказал, что волонтеры берут на себя самую монотонную работу: подготавливают банки, делают и устанавливают фитили. Затем заготовки передают коллегам из движения «Огонь добра» для заливки воском. Самое сложное — фитиль из гофрированного картона, который вымеряют под каждую банку.

Окопные свечи незаменимы в полевых условиях: они не коптят, помогают согреться, разогреть еду и вскипятить воду. В центре эта работа поставлена на поток, жестяные банки приносят неравнодушные жители.

Дзержинские волонтеры помогают бойцам с первых дней специальной военной операции: плетут маскировочные сети, собирают и отправляют гуманитарную помощь.