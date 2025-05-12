Акция «Пламя Победы» прошла в Солнечногорске

Частичку Вечного огня с мемориала «Скорбящая мать» передали во все территориальные отделы муниципалитета, а также участнику СВО для последующей доставки на передовую. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Константин Михальков, ветераны, военнослужащие, депутаты, члены партии «Единая Россия», юнармейцы и активисты молодежных центров.

Юнармейцы округа зажгли лампадки от Вечного огня, одну из которых передали Геннадию Ефимову, председателю Солнечногорской организации ветеранов — пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Геннадий Ефимов вручил лампадку участнику специальной военной операции Сергею Бушину для дальнейшей доставки на передовую.

Остальные лампадки юнармейцы передали мотоклубу «Ночные волки», которые развезли их по территориальным отделам округа. Их разместили у главных мемориалов и братских могил.

«Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Акция „Пламя Победы“ является ярким символом неразрывной связи времен. Важно, чтобы молодежь знала, помнила и гордилась подвигами предков и своих современников, участников специальной военной операции», — подчеркнул глава городского округа Константин Михальков.

Акция стала частью патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который направлен на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями.