Акция «Пламя Победы» прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Частичку Вечного огня с мемориала «Скорбящая мать» передали во все территориальные отделы муниципалитета, а также участнику СВО для последующей доставки на передовую. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Константин Михальков, ветераны, военнослужащие, депутаты, члены партии «Единая Россия», юнармейцы и активисты молодежных центров.

Юнармейцы округа зажгли лампадки от Вечного огня, одну из которых передали Геннадию Ефимову, председателю Солнечногорской организации ветеранов — пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Геннадий Ефимов вручил лампадку участнику специальной военной операции Сергею Бушину для дальнейшей доставки на передовую.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Остальные лампадки юнармейцы передали мотоклубу «Ночные волки», которые развезли их по территориальным отделам округа. Их разместили у главных мемориалов и братских могил.

«Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Акция „Пламя Победы“ является ярким символом неразрывной связи времен. Важно, чтобы молодежь знала, помнила и гордилась подвигами предков и своих современников, участников специальной военной операции», — подчеркнул глава городского округа Константин Михальков.

Акция стала частью патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который направлен на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями.

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