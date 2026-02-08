Акция «Письмо солдату» в поддержку участников СВО прошла в Коломне и Озерах

Шестого февраля жители городского округа Коломна присоединились к Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату». Послания участникам специальной военной операции писали сразу на трех площадках — в парке Мира, в сквере имени Зайцева и в парке «Сосновый бор».

Взрослые и дети — от старшеклассников до дошкольников — получили возможность адресовать свои пожелания защитникам Отечества. Активисты помогали складывать послания в форме фронтового треугольника.

В Коломне участие в акции приняли юнармейцы отряда «Русичи» имени старшего лейтенанта Виталия Диканева, который действует при школе № 14. Все письма будут переданы в зону боевого соприкосновения и успеют дойти до российских военнослужащих ко Дню защитника Отечества.

«Цель акции „Письмо солдату“ — поддержать наших защитников, выразить им слова признательности за их каждодневную работу по выполнению воинского долга и защите Отечества. Ведь все мы знаем, как важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома», — рассказали организаторы.