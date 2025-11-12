Акция «Письмо солдату» прошла в Алабинской школе в Наро-Фоминске

В стенах Алабинской школы имени Героев России Ашихмина и Межуева прошла акция «Письмо солдату». Активисты «Движения первых» выступили инициаторами и организаторами этой акции, которая объединила учеников школы в общем порыве поддержки наших героев.

В рамках мероприятия школьники написали письма солдатам, участвующим в специальной военной операции.

Каждое письмо стало настоящим посланием добра, наполненным искренними словами поддержки, глубокой благодарности и светлой надежды. Ребята вложили в свои строки всю свою заботу и желание поднять боевой дух тех, кто стоит на страже нашей безопасности.

Эти письма, написанные от чистого сердца, были бережно собраны и подготовлены к отправке. Они отправятся к защитникам, чтобы донести до них тепло родного дома, напомнить о том, что их помнят и гордятся ими, и подарить частичку веры в скорейшее возвращение домой.