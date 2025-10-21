Для детей участников специальной военной операции в Чехове в рамках всероссийской акции «Папа — мой герой» провели экскурсию и мастер-класс. Старт мероприятию был дан Благотворительным фондом Юлии Немчиновой в городе Белгород.

Ко Дню отца для школьников провели экскурсию в Национальный центр «Россия». Это масштабный проект, созданный по поручению президента Владимира Путина. Ребята смогли увидеть все величие и многообразие нашей страны.

Еще одно мероприятие, которое состоялось в рамках акции — мастер-класс по созданию открыток, которые отправятся папам в зону специальной военной операции.

Мероприятие не только объединяет подрастающее поколение, но и напоминает им о значимом вкладе близких людей в защиту Родины. Организаторами выступили волонтерский центр «Za Жизнь» и Совет родителей образовательных учреждений муниципального округа Чехов при содействии фонда «Защитники Отечества».