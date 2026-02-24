Акция памяти погибших бойцов СВО прошла в Воскресенске

В Воскресенске почтили память павших героев специальной военной операции: 24 февраля у мемориального комплекса воинам, погибшим при выполнении боевых задач, состоялась акция «Герои России моей». Мероприятие приурочено к четвертой годовщине начала СВО.

С самых первых дней СВО воскресенцы находятся на передовых участках фронта. К огромной скорби, не всем суждено было вернуться домой. Почтить память земляков пришли глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, представители Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутаты, молодежные и общественные организации, ветераны и участники боевых действий, родственники и близкие героев.

«Сегодня мы чествовали тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, — героев, вернувшихся домой. Спасибо вам за службу, за то, что вы есть. И вечная, светлая память тем, кто не вернулся с поля боя. Их подвиг навсегда вписан в историю России!» — сказал глава округа Алексей Малкин.