Акция памяти ко Дню защитника Отечества прошла в Пушкино

В Пушкино у мемориала «Скорбящая мать» состоялся митинг, приуроченный к четвертой годовщине начала специальной военной операции. 24 февраля у Вечного огня собрались ветераны и участники СВО, депутаты, представители общественных организаций, священнослужители, волонтеры, молодежный актив, военнослужащие Софринской бригады, сотрудники МЧС и жители города — все, для кого память о героях и поддержка защитников стали личным долгом.

Собравшиеся возложили цветы к подножию мемориала и почтили минутой молчания память тех, кто погиб в зоне проведения специальной военной операции, выполняя свой воинский долг.

Сегодня вся страна объединилась ради скорейшей Победы. Работа по поддержке фронта не прекращается ни на день. Так, 23 февраля пушкинские активисты «Молодой Гвардии» приняли участие в масштабной гуманитарной миссии, доставив 10 тонн груза бойцам группировки «Север» в Курскую область, — рассказал депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Важно отметить, что память о подвигах жителей округа Пушкинский будет увековечена. В конце августа прошлого года в Пушкино торжественно открыли закладной камень на месте будущего памятника участникам специальной военной операции. Это место станет еще одной точкой памяти для будущих поколений.



