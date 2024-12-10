Акция памяти к 83-й годовщине битвы под Москвой прошла в Яхроме

Яхрому освободили от фашистов 7 декабря 1941 года. Отсюда, с дмитровской земли, началось контрнаступление, которое позволило отбросить врага от Москвы.

Памятное мероприятие в честь этой даты состоялось у мемориала на площади имени генерала Кузнецова. Почтить память жителей Яхромы, погибших в годы Великой Отечественной войны, пришли ветераны, родственники защитников города и все те, кто помнит о вкладе земляков в победу.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Иван Курданин отметил, что немецко-фашистские захватчики понесли в Яхроме урон, который стал для них фатальным, и об этом помнит весь Дмитровский округ.

«Сегодня бойцы СВО отважно сражаются за независимость нашей Родины, за нашу культуру и традиции, за наш великий народ», — подчеркнул Иван Курданин.

Участники акции памяти после минуты молчания возложили цветы к Вечному огню.

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