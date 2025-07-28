Ежегодно 27 июля в России отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе. В этот день в 2014 году под обстрелом украинских войск в Горловке погибли мирные жители, среди которых 10-месячная Кира Жук и ее 23-летняя мама.

Жители округа вместе с ветеранами боевых действий и специальной военной операции, духовенством, юнармейцами и волонтерами собрались у «Арки скорби» и Вечного огня, чтобы вспомнить и почтить память каждого ребенка, чья жизнь трагически оборвалась в ходе многолетней войны на Донбассе.

«Памятное мероприятие о погибших детях — важное напоминание всем нам о необходимости мира, любви и доброты. Ни один ребенок не должен погибать от пуль и осколков снаряда, ни одна детская жизнь не должна обрываться в угоду фашистским режимам. И сегодня наши бойцы, выполняя боевые задачи специальной военной операции, шаг за шагом освобождают города и поселки, обеспечивая мирную, а главное — безопасную жизнь нашим людям и детям», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Имена малышей и подростков, погибших на Донбассе собраны на специальном сайте «Аллея Ангелов». В знак памяти там можно зажечь свою свечу.