Акция памяти детей — жертв военных действий в Донбассе прошла в Воскресенске

Памятное мероприятие состоялось у мемориала «Вечный огонь» в Воскресенске. Участники возложили цветы и зачитали имена детей, погибших в ходе военных действий в Донбассе.

В событии поучаствовали муниципальные депутаты, представители отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске, молодежь, волонтеры и активные жители. Они зажгли лампады и почтили минутой молчания детей Донбасса.

«За время войны на Донбассе погибли более 300 детей. Это страшные цифры. За каждым из этих детей — горе, которое не способно вылечить время. Боль, которая будет вечно жить в сердцах родителей и родственников, потерявших самое дорогое, что было в их жизни — своих детей. Эту боль и утрату мы разделяем вместе с ними», — сказал муниципальный депутат Геннадий Коротеев.

Напомним, что именно в этот день в 2014 году в результате массированного обстрела ВСУ Горловки погибли 22 мирных жителя, среди них — четверо детей. Днем памяти дата стала с 2022 года.