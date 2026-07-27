Акция памяти детей Донбасса прошла в Солнечногорске

В Солнечногорске на Советской площади прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе. Ассоциация ветеранов СВО и «Молодая Гвардия» организовали фотовыставку «Дети Донбасса» и провели акцию «Ангел Памяти».

В мероприятии приняли участие ветераны СВО, активисты «Молодой Гвардии», волонтеры Подмосковья, депутаты округа, представители «Единой России», общественных организаций и местные жители. В память о жертвах зажгли десятки свечей. Фотовыставка рассказала истории детей, ставших жертвами войны.

Глава Солнечногорска Константин Михальков отметил, что дети не должны знать ужасов войны. Наш долг — хранить память о невинных жертвах, поддерживать семьи, пережившие трагедию, и делать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечают в России 27 июля. Памятная дата установлена властями Донецкой Народной Республики в 2022 году. Имена детей увековечены на Аллее ангелов в Донецке.