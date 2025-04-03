Акция «Открытка ветеранам» продлится в Солнечногорске с 1 по 20 апреля

Патриотическую акцию «Открытка ветеранам» запустил в Солнечногорске молодежный центр «Подсолнух», она пройдет с 1 по 20 апреля 2025 года. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стать участником акции может каждый: необходимо смастерить своими руками открытки с добрыми пожеланиями для героев разных поколений.

«Мы предлагаем поделиться словами благодарности и теплыми пожеланиями с ветеранами Великой Отечественной войны и защитниками отечества на фронтах специальной военной операции. В проекте мы приглашаем участвовать не только активную молодежь округа, но и семьи Солнечногорска», — рассказала начальник Отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

Все работы оцифруют и разместят на портале мыдетимо.рф, а оригиналы поздравлений передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО. Вариантов изготовления открыток много: например, можно смастерить теплое поздравление в технике коллаж в формате А4 или А3. На каждой работе необходимо указать фамилию, имя и отчество автора, а также возраст и место учебы.

Оригиналы открыток принимают в молодежном центре по адресу: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, 4 этаж, кабинет № 10.