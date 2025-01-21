Акция «Нити единства» в поддержку бойцов СВО прошла в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошла благотворительная акция «Нити единства», организованная редакцией федерального издания «Добрая Дорога Детства». Участники сплели браслеты со словами поддержки для участников специальной военной операции на фронте и в госпиталях.

Масштабный проект вырос из идеи журналиста редакции «Добрая Дорога Детства» Богдана Курдашева. Представители спорта, культуры и других индустрий собрались вместе, чтобы поддержать инициативу юнкора и его команду из пресс-центра Свердловской школы № 2 в городском округе Лосино-Петровский.

Гости сплели более 300 браслетов, которые отправят участникам СВО. Многие регионы решили также провести акцию «Нити единства», а значит мероприятие приобрело всероссийский масштаб.

«Искренне благодарим наших дорогих гостей за поддержку ребят. Также выражаем благодарность нашим друзьям и партнерам за предоставленные подарки и сладости», — сказали участники мероприятия.