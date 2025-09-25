Этот творческий процесс позволил детям выразить свои чувства, гордость и любовь, а также почувствовать связь с близкими, находящимися вдали. Все работы участников акции «Мой папа — мой герой» воспитанники Школы креативных индустрий с помощью современных технологий превратят в открытки, которые отправят на передовую защитникам Отечества.

«Конечно, папы чувствуют любовь и поддержку от родных на расстоянии, но так приятно получить что-то из дома. То, что можно потрогать руками и носить у сердца. Уверен, когда открытки попадут в руки бойцам, у них появится еще больше сил, чтобы идти вперед и с победой вернуться домой!» — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Такие акции имеют огромное значение в воспитании подрастающего поколения. Они способствуют укреплению семейных и общественных связей, а также воспитывают у детей уважение к подвигам своих близких.