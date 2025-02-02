Акция ко Дню защитника Отечества пройдет в Серпухове с 3 по 21 февраля

Местное отделение партии «Единая Россия» в Серпухове ко Дню защитника Отечества проведет с 3 по 21 февраля ежегодную благотворительную акцию «Тепло для Героя». Жители подготовят для бойцов письма со словами поддержки и теплые вещи, связанные своими руками.

В общественной приемной партии принимают шерстяные носки, шарфы, перчатки и другие теплые вещи, а также бытовую химию, продукты питания и сладкие подарки с длительным сроком хранения, письма с пожеланиями и другое. Все это отправят из Серпухова на фронт.

Ежегодно в акции «Тепло для Героя» участвуют как партийцы, общественники, молодежные активисты, члены объединения «Серебряные волонтеры», так и все неравнодушные жители Серпухова. Помощь для бойцов ко Дню защитника Отечества принимают с 3 по 21 февраля в Общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Советская, дом № 61/10. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (4967) 72-44-67.