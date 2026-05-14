Акция к Международному дню защиты детей прошла в Ленинском округе

В кинотеатре «Искра» Ленинского городского округа 13 мая прошла благотворительная акция «Доброе дело», приуроченная к Международному дню защиты детей. Волонтеры и жители собирали гуманитарную помощь для детей новых регионов и участников специальной военной операции.

Площадкой для сбора помощи стал кинотеатр «Искра» в Видном. Организацию взяли на себя активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья». К акции присоединились жители округа, представители администрации и депутаты муниципалитета. Основную часть гуманитарного груза составили детские товары, включая игрушки, наборы для творчества, раскраски, сладости и канцелярские принадлежности. Одновременно волонтеры принимали медикаменты, продукты и одежду для военнослужащих. Руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская рассказала, что особое внимание в этот раз уделили помощи детям.

«Этот сбор связан с Днем защиты детей, поэтому мы делаем упор на товары для ребят. Собираем игрушки, канцтовары, раскраски и все необходимое для творчества. При этом продолжаем принимать помощь для бойцов — медикаменты, продукты и одежду», — сообщила она.

Собранные вещи волонтеры планируют передать в региональный распределительный центр на следующей неделе. После этого гуманитарный груз направят в новые регионы к Международному дню защиты детей. Организаторы отметили, что жители округа активно поддерживают такие инициативы и регулярно участвуют в сборе помощи. Председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко заявил, что к отправке готовят и дополнительный груз для военнослужащих.

«Сейчас формируется новая партия гуманитарной помощи для жителей новых территорий и наших бойцов. В ближайшую поездку планируем доставить генераторы, стройматериалы, бензопилы и другое оборудование, которое необходимо на передовой», — отметил он.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова напомнили, что присоединиться к акции может любой желающий. Пункт приема гуманитарной помощи работает до 17 мая по адресу: город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 16, МБУ по работе с молодежью «Энергия».