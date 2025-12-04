Акция «Эстафета добрых дел» стартовала в Серебряных Прудах

В округе стартовала благотворительная акция «Эстафета добрых дел». Ее цель — объединить усилия местных жителей, волонтеров и активистов в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.

«Эта инициатива является ярким примером того, как гражданское общество стремится оказать всестороннюю поддержку защитникам Отечества. Акция призвана не только обеспечить бойцов материальными ресурсами, но и стать мощным фактором моральной поддержки. Для многих участников „Эстафеты“ эта инициатива не просто гражданский долг, но и личный порыв, ведь у многих волонтеров родные и близкие сейчас находятся на передовой», — сообщили организаторы.

Среди уже собранных предметов — продукты длительного хранения, средства личной гигиены, ремонтные инструменты, портативные зарядные устройства, батарейки, а также теплая одежда и термобелье. «Эстафета добрых дел» не ограничена временными рамками, что позволяет жителям Серебряных Прудов присоединяться к ней в любой удобный день.

Пункт сбора расположен по адресу: микрорайон Центральный, дом № 1.