Акция «Елка желаний» исполнила мечты для дочерей участника СВО

В преддверии Нового года депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов посетили семью Пекиных, потерявшую отца в зоне специальной военной операции. В рамках благотворительной акции парламентарии исполнили заветные желания сестер Арины и Ксюши.

Депутаты отметили важность личной поддержки для семей защитников Отечества. «Такие встречи необходимо проводить, особенно в преддверии праздников. Они позволяют поддержать семьи, подарить им веру в волшебство», — подчеркнул Артур Каримов.

Маленькая Арина не скрывала эмоций, когда Ирина Роднина вручила ей желанную куклу. Также для старшей сестры Ксюши, которая в этот момент была на занятиях, был передан отдельный подарок. Мама девочек, Елена Пекина, отметила, что подобные знаки внимания помогают сохранить у детей ощущение новогоднего чуда.

Встреча прошла в теплой, почти семейной атмосфере. Участники делились воспоминаниями о любимых праздничных фильмах, подарках из детства и общем ожидании Нового года.

Мероприятие состоялось в рамках общероссийского благотворительного проекта «Елка желаний», который с 2018 года дарит радость детям по всей стране. Акция уже стала доброй традицией, объединяющей тысячи людей.