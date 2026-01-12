Акция «Доброе дело» прошла в Солнечногорске

На центральном катке Солнечногорска состоялась первая в этом году ледовая вечеринка «Завари добро». Мероприятие собрало активную молодежь округа, которая не только весело провела время на льду, но и присоединилась к региональной благотворительной акции «Доброе дело».

Проект нацелен на оказание поддержки бойцам специальной военной операции, ветеранам, их близким, а также мирным жителям. В рамках акции был организован сбор необходимой помощи. Участие приняли не только молодые люди, но и целые семьи, а также представители старшего поколения.

«Традиционные ледовые катания «Завари добро» мы совместили с добрым делом. Ребята показали личным примером, что такое неравнодушие и готовность оказать содействие в любых жизненных ситуациях. Акция у нас проходит не первый год при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Для гостей подготовили насыщенную программу: катание под музыку, танцы на ледовой дискотеке и интерактивы от ведущих. Участники соревновались в конкурсах «Лимбо на льду», «Почему подснежник не растет зимой» и других. Самые активные получили подарочные сертификаты от спонсоров. Согреться можно было в теплом павильоне, где всех угощали чаем и сладостями.

Реализацией акции «Доброе дело» занимаются «Волонтеры Подмосковья». В Солнечногорске сбор помощи продолжается на базе Молодежного центра «Подсолнух». Принести необходимые вещи можно по будням с 9:00 до 17:00 по адресам: улица Дзержинского, дом 13 (4 этаж, кабинет 11) и улица Вертлинская, дом 1.