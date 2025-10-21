Акция «Доброе дело» пройдет в Щелкове

Сбор гуманитарной помощи будет проходить в течение недели, с 20 по 26 октября. Принять участие в этой акции и внести свой вклад в общее дело может любой желающий житель Щелковского округа. Для удобства граждан организованы три пункта приема помощи, расположенные в разных частях округа: Молодежный центр «Навигатор» по адресу: улица Талсинская, дом 64. Время приема: с 10:00 до 16:00. Молодежный центр «Навигатор» по адресу: улица Сиреневая, дом 7. Время приема: с 10:00 до 16:00. Молодежный спортивно-патриотический центр «Крылья» в поселке Монино, улица Авиационная, дом 2Ж. Время приема также с 10:00 до 16:00.

На акцию можно приносить широкий спектр вещей. Для военнослужащих это: теплая одежда и обмундирование, медикаменты и перевязочные материалы, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, а также фонарики и батарейки. Для жителей новых территорий, включая семьи с детьми, особенно актуальны канцелярские товары, детские книги, игрушки, а также бытовые принадлежности.