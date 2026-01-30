Основная цель акции — оказание адресной поддержки участникам специальной военной операции, а также мирному населению исторических и приграничных территорий. Сбор гуманитарной помощи продлится до 8 февраля 2026 года. Жители Раменского округа, желающие внести свой вклад, могут принести необходимые вещи в специально организованные пункты приема.

«В последние дни работы пунктов приема жителей особенно призывают проявить активность, чтобы вся собранная помощь была оперативно сформирована и отправлена по назначению. Подобные благотворительные инициативы являются важной частью общественной жизни округа, объединяя неравнодушных граждан, готовых оказать посильную поддержку тем, кто в ней нуждается», — отметили организаторы.