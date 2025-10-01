Акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО прошла в Воскресенске

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск приняли участие в акции «Спасибо, что #мывместе». Ребята собрали и передали в Центр поддержки участников СВО и их семей партию гуманитарной помощи.

В состав груза вошли продукты питания, предметы личной гигиены и окопные свечи, изготовленные непосредственно самими волонтерами.

«День воссоединения — это не просто дата в календаре. Это мощный символ того, как мы, единый народ, можем достичь великих целей, когда движемся вместе. В духе этого праздника волонтеры традиционно активно участвуют в акциях в поддержку наших бойцов. Их вклад сегодня особенно ценен и важен, ведь он помогает нашим героям чувствовать нашу заботу и единство», — отметил координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в городском округе Воскресенск Андрей Баранов.