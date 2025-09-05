Акции и митинги в память о жертвах терактов прошли в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв терактов. Жители муниципалитета принимали участие в общественных акциях, посещали линейки и митинги.

В образовательных и культурных учреждениях прошли тематические мероприятия. В Доме культуры «Евсеевский» организовали «Добрую почту». Ребята написали письма в будущее, выбирая вместо страха и злобы — мир и надежду на лучшее. Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» ученики школы № 13 поучаствовали в акции «Голубь мира».

В школе № 14 в Электрогорске провели памятную линейку. Мероприятие посетили председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Игоревич Тикунов, ветераны специальной военной операции, педагоги и учащиеся. Собравшиеся почтили память жертв террористического акта в Беслане.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поблагодарил сотрудников силовых структур, бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также спасателей, врачей и добровольцев.