Активисты организовали прием нормативов ГТО для студентов округа Пушкинский

Мероприятие прошло 10 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Ивантеевке в рамках военно-спортивных соревнований «Гвардейская машина». Участие в нем приняли студенты местного филиала Московского политехнического университета.

Организатором выступило окружное отделение «Молодой Гвардии» при поддержке Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участники выполняли прыжки в длину с места, отжимания, поднимание туловища и наклоны на гимнастической скамье.

Для гостей провели выставку предметов экипировки и беспилотников. Руководитель отделения Ассоциации ветеранов в округе Пушкинский Леонид Соболев и председатель местного Совета депутатов Артем Садула отметили важность сдачи нормативов для получения дополнительных баллов при поступлении в вузы и поддержания формы. Лучшим участникам вручили грамоты.