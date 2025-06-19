Активисты Народного фронта адресно помогли нуждающимся в ДНР

Участники гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта из Коми и Марий Эл приехали в ДНР, чтобы помочь местным жителям и благоустраивать территории, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Перед этим они сформировали на складе в Ростове-на-Дону несколько тысяч продуктовых и гигиенических наборов.

«Трудно представить, как выжили те, кто остался тогда и кто живет здесь сейчас. Им очень тяжело. В нашей гуммиссии было более 30 человек, и я очень рад, что каждый из нас смог внести свой вклад в поддержку этих людей», — рассказал участник поездки Иван Семенов.