Активисты Народного фронта адресно помогли нуждающимся в ДНР

пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта

Участники гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта из Коми и Марий Эл приехали в ДНР, чтобы помочь местным жителям и благоустраивать территории, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Перед этим они сформировали на складе в Ростове-на-Дону несколько тысяч продуктовых и гигиенических наборов.

«Трудно представить, как выжили те, кто остался тогда и кто живет здесь сейчас. Им очень тяжело. В нашей гуммиссии было более 30 человек, и я очень рад, что каждый из нас смог внести свой вклад в поддержку этих людей», — рассказал участник поездки Иван Семенов.

пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта
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пресс-служба Народного фронта
Фото: пресс-служба Народного фронта
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В селе Никольское волонтеры помогли ветерану СВО Александру Юрченко, потерявшему в боях ногу, и убрали территорию местного монастыря от строительного мусора.

Кроме того, они навестили местную жительницу Веру Викторовну, сын которой сражался еще в ополчении с 2014 года и погиб в Марьинке уже после начала спецоперации.

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