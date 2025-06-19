Активисты Народного фронта адресно помогли нуждающимся в ДНР

Участники гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта из Коми и Марий Эл приехали в ДНР, чтобы помочь местным жителям и благоустраивать территории, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Перед этим они сформировали на складе в Ростове-на-Дону несколько тысяч продуктовых и гигиенических наборов.
«Трудно представить, как выжили те, кто остался тогда и кто живет здесь сейчас. Им очень тяжело. В нашей гуммиссии было более 30 человек, и я очень рад, что каждый из нас смог внести свой вклад в поддержку этих людей», — рассказал участник поездки Иван Семенов.
В селе Никольское волонтеры помогли ветерану СВО Александру Юрченко, потерявшему в боях ногу, и убрали территорию местного монастыря от строительного мусора.
Кроме того, они навестили местную жительницу Веру Викторовну, сын которой сражался еще в ополчении с 2014 года и погиб в Марьинке уже после начала спецоперации.
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