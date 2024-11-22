Активисты «Молодой Гвардии» в Лосино-Петровском отправят письма в зону СВО

Из Лосино-Петровского в зону проведения специальной военной операции отправятся письма поддержки. Для военнослужащих их написали местные молодогвардейцы.

«Молодая Гвардия Единой России» и Молодежный центр «Движение» организовали акцию, в рамках которой ребята написали письма участникам специальной военной операции. Это поднимет боевой дух защитников на передовой.

Участники акции не только написали военнослужащим теплые слова поддержки, но и нарисовали рисунки. Каждое послание стало символом уважения и благодарности за смелость, стойкость и мужество бойцов.

Отметим, что ацию в городском округе Лосино-Петровский проводят для развития патриотизма среди молодежи, укрепления связей между гражданским обществом и военнослужащими и поддержки защитников Родины.

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