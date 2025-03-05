Активисты из Красногорска приняли участие в отправке гумпомощи бойцам СВО

Очередную машину с гуманитарной помощью подмосковным бойцам 30-го полка в Курскую область отправили победители губернаторской премии «Мы рядом. Доброе Дело» в номинации «Народный ВПК». В их числе были и представители Красногорска.

Лауреаты премии направили полученные призовые деньги на выпуск дронов, мототехники, средств радиоэлектронной борьбы и других необходимых вещей для именных полков Подмосковья.

Одну из победительниц премии, Гульфию Тимербаеву из Красногорска представлял Иван Нестеров, который вместе с ее командой выпускает различные модели беспилотников, в частности, гексокоптеры.

Иван Нестеров рассказал, что эти аппараты разработаны по запросу ребят из дивизии ВДВ, котором был очень нужен беспилотник для снабжения малых групп. Такой дрон уверенно переносит груз в шесть килограммов, а на небольшие расстояния может перетаскивать и до 10 килограммов.

Первый спецрейс с продукцией народного ВПК отправился в Донецкую народную республику две недели назад. В его составе были изделия еще одного красногорского лауреата премии — Ильи Клепикова, который занимается модернизацией гражданских мотоциклов для использования в зоне боевых действий.