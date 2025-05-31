Активисты из Химок поздравили ветерана вооруженных сил с Днем пограничника

В честь Дня пограничника в химкинском отделении партии «Единая Россия» прошла торжественная встреча. Организаторы пригласили майора Дмитрия Л., ветерана пограничной службы, чтобы выразить благодарность за службу и вручить памятные подарки.

Свою карьеру Дмитрий начал с получения специальности «геодезист» в техникуме, а затем служил в Пограничных войсках ФСБ России на Дальнем Востоке — в Ханкайском и Хасанском районах в 2003–2005 годах. После службы он окончил Военно-топографический институт в Санкт-Петербурге и продолжил службу в отдельном вертолетном полку Новосибирска. Сейчас продолжает нести службу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

За годы военной карьеры Дмитрий Л. принял участие в нескольких значимых операциях: в Сирии, Нагорном Карабахе, а также в зоне специальной военной операции.

«Пограничники испокон веков стоят на страже рубежей нашей страны. Ваша служба требует невероятной выдержки и мужества. Сегодня, когда страна переживает непростые времена, ваш профессионализм и преданность долгу важны как никогда. Ведь именно вы обеспечиваете безопасность границ государства, пресекая попытки проникновения диверсантов и переброски оружия», — подчеркнул руководитель депутатского объединения «Единой России» в совете депутатов Александр Васильев.

Дата празднования Дня пограничника — 28 мая. Она была установлена в 1918 году указом Совета народных комиссаров. Сегодня охраной рубежей занимаются свыше 180 тысяч военнослужащих Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России