Активисты «Единой России» встретились с семьями бойцов СВО в Химках

Встреча состоялась 11 апреля в преддверии Пасхи. Депутаты и общественники поздравили родственников участников специальной военной операции и подарили им куличи.

К поздравлениям присоединились лидеры Движения общественной поддержки Георгий Шишкин, Владислав Степушин, Алина Шалимова и Ольга Игнатьева, а также депутаты Александр Васильев, Надежда Смирнова, Евгений Иноземцев и Юлия Ишкова.

«От себя лично и от имени главы города поздравила семьи наших защитников с наступающим светлым праздником Пасхи. В такие дни особенно важно быть рядом, поддерживать друг друга и делиться теплом и заботой», — отметила депутат «Единой России» Галина Болотова.

Подобные инициативы, реализуемые при поддержке партии, направлены на укрепление социальной сплоченности и оказание адресной помощи тем, кто в ней особенно нуждается. В Химках регулярно проводят такие мероприятия, чтобы поддержать родных военнослужащих и напомнить им, что они не одни.

«Такие встречи — это возможность выразить благодарность семьям наших Героев за их стойкость, терпение и веру. Мы всегда рядом и готовы поддержать в любой ситуации», — сказала Юлия Ишкова.