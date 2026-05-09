Активисты «Единой России» провели мероприятия ко Дню Победы в Чехове

В преддверии 9 Мая в Чехове прошла масштабная программа, посвященная Дню Победы. Волонтеры раздавали георгиевские ленточки, а жители участвовали во флешмобе «Мой герой», размещая на аватарках в соцсетях фотографии ветеранов.

Партия «Единая Россия» провела в округе парады у домов ветеранов, личные визиты депутатов, звонки по видеосвязи, а также организовала тысячи писем благодарности. В округах прошли мото- и автопробеги, исторические реконструкции и спортивные соревнования.

В этом году «Бессмертный полк» прошел онлайн. Отправить теплые слова участнику Великой Отечественной войны можно было на сайте заботаоветеранах.рф .

Ветераны специальной военной операции в рамках видеоакции, приуроченной ко Дню Победы, спели песню «Россия помнит». Этот проект стал мостом между прошлым и настоящим.

Участник СВО с позывным «Изумруд» рассказал, что его дедушка и прадедушка воевали, один дошел до Берлина. Самая главная реликвия в его семье — это память. День Победы для него — прежде всего память о миллионах погибших, дань уважения ветеранам, символ стойкости и национального единства.

Ранее «Единая Россия» провела в Подмосковье автопробег ретротехники, тематические фотовыставки и международную акцию «Диктант Победы». В Чехове также прошел муниципальный конкурс-смотр строя и песни «Парад Победы». Активное участие во всех акциях приняли администрация Чехова и местные жители.

Депутат Госдумы Александр Коган отметил, что День Победы объединяет всех. Для жителей Чехова эта дата имеет особое значение — в годы войны Чеховский район стал важным рубежом обороны Москвы.

Депутат Алексей Батогов добавил, что жители Чехова мужественно удерживали позиции и смогли сорвать наступление на Москву. За два дня боев 17-я стрелковая дивизия и 26-я танковая бригада потеряли около 600 человек. Десять жителей Чехова и района были удостоены звания Героя Советского Союза, а более трех тысяч награждены орденами и медалями.