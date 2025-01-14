Активисты «Единой России» помогли семье бойца СВО из Балашихи с ремонтом мебели

В рамках партийного проекта «Доброе дело» члены «Единой России» и «Фонда „Защита“» помогли семье мобилизованного участника специальной военной операции. По просьбе его супруги добровольцы помогли с ремонтом мебели в ванной комнате

В приемную местного отделения партии «Единая Россия» обратилась жена военнослужащего спецоперации Александра К. Она попросила помочь заменить тумбу с раковиной в ванной комнате. Активисты «Единой России» и «Фонда „Защита“» тут же откликнулись на призыв.

Как рассказал член фракции «Единая Россия», председатель правления «Фонда „Защита“» Сергей Чураков, в городском округе Балашиха регулярно помогают семьям военнослужащих специальной военной операции, организуют сбор и отправку гуманитарной помощи.

«Активисты „Фонда ‚Защита‘“ отправили на Донбасс уже более 50 тонн гуманитарного груза. Сейчас продолжаем формировать посылки с помощью в двух помещениях организации в микрорайонах Гагарина и 1 Мая», — добавил он.