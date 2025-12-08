Активистов центра «Народная помощь» в Дмитрове наградили ко Дню волонтера

В Дмитрове отметили работу волонтеров центра «Народная помощь своим от своих», расположенного в селе Внуково. Активисты регулярно помогают военнослужащим, в том числе плетут маскировочные сети.

Участник СВО, муниципальный депутат Сергей Горшенев встретился с активистами центра и поблагодарил из-за труд.

«Низкий поклон и огромная благодарность каждому из вас. Ваши золотые руки и теплые сердца творят настоящее дело. Именно такой самоотверженной работой ковалась Победа в годы Великой Отечественной войны и крепнет наш тыл сегодня. Вы — настоящие герои, чей труд виден и ценен для всех нас», — сказал Сергей Горшенев.

Волонтеры передали народному избраннику гуманитарную помощь для бойцов добровольческой штурмовой бригады имени святого Александра Невского. В ее состав вошли маскировочные сети, медикаменты, средства первой необходимости и продуктовые наборы.

«Любая помощь нашим бойцам — это большая поддержка для них, это единство фронта и тыла. В этом единстве — сила нашего народа», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Сергей Горшенев вручил активистам благодарственные письма, пожелал крепкого здоровья и скорейшего наступления мирного неба над головой.