Торжественная встреча актива Женского клуба СВО прошла в бизнес‑центре «Красногорск Плаза». Участница Женского клуба СВО Богородского округа Альбина Зуева получила награду за вклад в развитие клуба и помощь семьям участников СВО.

Мероприятие собрало руководители отделений клуба и самые активные участницы из разных округов Подмосковья — женщины, которые каждый день вкладывают силы и душу в общее дело: организуют встречи, запускают добрые инициативы и оказывают реальную поддержку семьям бойцов.

Центральным моментом встречи стало вручение благодарственных писем за вклад в развитие клуба и помощь семьям участников СВО.

Награды вручила Наталья Нестерова — исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области и благотворительного фонда «Забота».

Среди награжденных — участница Женского клуба СВО Богородского округа, мама погибшего бойца Альбина Зуева. Она не просто находит в себе силы быть опорой для других: она реализует важный проект «Книга памяти», бережно собирая истории и сохраняя память о тех, кто не вернулся.

Ее участие в жизни клуба — это пример мужества, доброты и настоящей женской стойкости.

Еще одним трогательным и значимым моментом церемонии стало награждение общественными медалями «Матери Защитника Отечества». Их получили мамы руководителей Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Медали вручал председатель Ассоциации Кирилл Лосунчуков, который поздравил женщин с наступающим Днем матери.

Сегодня Женский клуб СВО объединяет более двух тысяч участниц из 15 округов Подмосковья. С начала года силами активисток проведено свыше 1 000 мероприятий: это и мастер‑классы, и творческие встречи, и семейные праздники, и десятки совместных инициатив, которые помогают не только делом, но и словом, вниманием, простым человеческим участием.