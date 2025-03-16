Активистки «Женского движения единой России» собрали книги для бойцов СВО

Защитники, проходящие службу в зоне специальной военной операции и лечение в госпиталях, попросили прислать им литературу. Сотрудницы местного отделения партии «Единая Россия» в Химках организовали очередной сбор помощи для бойцов.

Несколько коробок с книгами передали депутаты Наталья Каныгина и Надежда Смирнова.

«Мы на постоянной основе собираем гуманитарную помощь для наших героев, в этот раз к очередному грузу добавили печатные издания», — отметила Надежда Смирнова.

Депутат также добавила, что в общей сложности за все время проведения спецоперации из Химок отправили свыше 400 тонн помощи.

В акции приняли участие не только народные избранницы городского округа Химки, но и неравнодушные жительницы. Книги, маскировочные сети, сладости, средства гигиены передали волонтеру Андрею. Доброволец лично доставит их в Запорожье и вручит военнослужащим.

Муниципальный депутат Юлия Мамай отметила, что среди волонтеров, посещающих Донбасс с гуманитарными миссиями, много девушек. Стать добровольцем может любой желающий. В общественной приемной «Единой России» в Химках работает пункт сбора и сортировки грузов, он расположен в доме № 12 на проспекте Мельникова. График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.