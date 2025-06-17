Аид из спецназа «Ахмат» пишет книгу про СВО. О чем она?

Аид пишет философский роман о пути воина на СВО. Пишет, чтобы рассказать свою фронтовую историю в спецназе «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта, Героя России Апти Алаудинова. Чтобы рассказать о бесчисленных историях своих товарищей и их подвигах.

В этом видео — фрагмент из книги о страхе и кодексе настоящего воина: когда страх может быть заразен и чем это опасно в зоне боевых действий.

Послушайте командира отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид и посмотрите на СВО его глазами в большом интервью, записанном в приграничье.

Полная версия выйдет на всех площадках телеканала 360.ru 17 июня в 15:00.