Сегодня 08:30 Аид из спецназа «Ахмат» пишет книгу про СВО. О чем она?
Аид пишет философский роман о пути воина на СВО. Пишет, чтобы рассказать свою фронтовую историю в спецназе «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта, Героя России Апти Алаудинова. Чтобы рассказать о бесчисленных историях своих товарищей и их подвигах.
В этом видео — фрагмент из книги о страхе и кодексе настоящего воина: когда страх может быть заразен и чем это опасно в зоне боевых действий.
Послушайте командира
отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид и посмотрите на СВО его глазами в большом интервью, записанном в приграничье.
Полная версия выйдет на всех площадках телеканала 360.ru 17 июня в 15:00.
Сегодня 20:23 Маск призвал американских журналистов сдать тест на наркотики
Сегодня 20:18 Трамп обсудит удар США по Ирану на совещании Совета национальной безопасности
Сегодня 20:08 Премьер Канады пообещал Украине новый пакет помощи и санкции против России
Сегодня 19:59 Свыше 700 входных групп отремонтировали в домах Подмосковья в мае
Сегодня 19:59 Провалившегося в водопроводный коллектор котенка спасли в Дубне
Сегодня 19:58 Иран ударил по авиабазам Израиля Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте