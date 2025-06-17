Аид из спецназа «Ахмат»: буферная зона, секреты разведчика, кодекс воина. Большое интервью

Командир отряда спецназа «Ахмат» Минобороны с позывным Аид стал легендой в зоне СВО. Кажется, он не замечает ранений, сознательно оказывается в самом пекле или трубе со своими бойцами во время уникальной операции «Поток».

Сейчас спецназ «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта, Героя России Апти Алаудинова выполняет задачу президента по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. И там, в приграничье, записано это интервью с Аидом.

Но разговор не столько об оперативной обстановке, сколько о героях нашего времени. Посмотрите, и вы увидите СВО совсем другими глазами. Глазами командира, который, несмотря на свой образ «железного человека», по-особенному чувствует происходящее.