Администрация Воскресенска провела встречу с участниками СВО и их семьями

В Центральной библиотеке Воскресенска глава округа и его заместители встретились с бойцами специальной военной операции и их родственниками. Участники обсудили вопросы трудоустройства защитников, организации патриотических клубов для подростков.

Помимо этого, на мероприятии затронули и тему благоустройства территорий муниципалитета. Как отметил глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, часть вопросов решили на месте, остальные передали профильным специалистам для детальной проработки.

«Ребята должны чувствовать, что мы их поддерживаем, ценим их подвиг. Все вопросы решим оперативно», – добавил руководитель муниципалитета.

Напомним, что в Воскресенске заработало отделение Ассоциации ветеранов СВО. Организация представляет интересы и защищает права участников спецоперации, помогает решать вопросы реабилитации, социальной адаптации, поска работы.