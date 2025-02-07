Администрация Солнечногорска провела встречу с бойцами СВО

Встреча с военнослужащими состоялась в Едином центре поддержки и юридической помощи участникам СВО и их семьям в Солнечногорске. Бойцы обратились с вопросами о социальных льготах и гарантиях.

Военнослужащих интересовало назначение пенсии, зубопротезирование, содействие в реабилитации, адаптации к мирной жизни, получении высшего образования, трудоустройство и другие важные темы.

Первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин, заместитель главы Виктория Куракова, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, депутат Алексей Панкратов, начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Михайлов взяли обращения бойцов в работу.

«Самое главное, когда мы проводим встречи с бойцами, чтобы они действительно получили помощь и поддержку. Все поступившие вопросы мы взяли в проработку, и они будут решены. Для нас важно помогать не только словом, но, в первую очередь, делом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Участникам встречи рассказали о работе Единого центра, который функционирует по принципу «одного окна». Здесь военнослужащие и их семьи могут получить юридическую, гуманитарную и психологическую помощь, а также содействие в бытовых вопросах и узнать о доступных мерах поддержки.

«К услугам центра подключились Ассоциация юристов России и Адвокатская палата Московской области. Они оказывают бесплатную юридическую помощь. Помимо этого, здесь помогают пройти реабилитацию, адаптацию», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

В центре также открыли филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает социальное сопровождение участников спецоперации, включая получение лекарств, технических средств реабилитации, а также помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Кроме того, в Едином центре организовали сбор гуманитарной помощи.

«Я работаю по гуманитарной линии. Людям, которые приходят со специальной военной операции, довольно тяжело вклиниться в нашу современную жизнь. Я полгода тоже не мог к этому привыкнуть, но постепенно пришел к тому, что могу делать то, что мне по душе. Спасибо главе округа за такую возможность», — поделился советник Единого центра поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в Солнечногорске Андрей Бакланов.

В округе планируют создать Ассоциацию ветеранов специальной военной операции, которая будет помогать бойцам в решении разных проблем. Представительство Ассоциации также будет находиться в Едином центре.

Помимо этого, к работе центра привлекут психологов и социальных работников, а также предпринимателей для помощи в трудоустройстве тем, кто вернулся с фронта.

Напомним, Единый центр находится в торговом центре «Солнечный» по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом № 22А, первый этаж.