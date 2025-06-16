Администрация Солнечногорска передала гуманитарную помощь бойцам СВО

Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе со своим заместителем Викторией Кураковой и депутатом Совета депутатов Степаном Козловым посетили приграничную зону специальной военной операции. Представители округа лично встретились с командиром первого беспилотного полка в России и передали дополнительную помощь бойцам.

«Наши бойцы на передовой проявляют невероятный героизм и мужество. Мы ими гордимся и всегда будем помогать. Договорились постоянно взаимодействовать по любым вопросам: от юридических, до материальной помощи. Скоро приедем еще», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Бойцам привезли множество необходимых вещей: медикаменты, носилки, спальные принадлежности, одежду, беспилотные летательные аппараты, генераторы, мотоциклы, автомобиль УАЗ, антидроновые сети и продукты питания. Груз формировали с учетом запросов самих бойцов, чтобы максимально эффективно удовлетворить их потребности.

Первые лица муниципалитета также встретились с бойцом из Солнечногорска с позывным «Сталин». Ранее мужчина прошел обучение в рамках образовательной программы «Время героев» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Программа «Время героев» дает бойцам возможность карьерного роста, как на фронте, так и в органах местного самоуправления. Боец из Солнечногорска - бывший юрист, теперь офицер и боевой командир. Мужчина продолжает семейное героическое дело. Один из его дедов дошел до Берлина, другой — защищал Сталинград.

Сбор гуманитарной помощи в Солнечногорске проводят регулярно. Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Центре Ассоциации ветеранов СВО, который располагается по адресу улице Красная, 22А, первый этаж торгового центра «Солнечный».