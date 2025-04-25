Администрация Серпухова провела встречу с участниками СВО и членами их семей

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с бойцами специальной военной операции и их родственниками в формате выездной администрации. Собравшиеся обсудили федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки и льготы для защитников и членов их семей.

На встрече собрались председатель Совета депутатов Михаил Шульга, депутаты Совета депутатов Игорь Ермаков, Алексей Батогов, Максим Валиков, заместитель Серпуховского городского прокурора Даниил Андямов, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, Лидия Халачева, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, представители фонда «Защитники Отечества» и профильных управлений.

Участники спецоперации и их близкие спрашивали о том, как получить выплаты и льготы, пройти реабилитацию, об организации и проведении уроков мужества в учебных заведениях Серпухова. Самое большое число обращений поступило по вопросу получения земельных участков.

Один из участников встречи, Сергей с позывным Шаман, захотел стать членом Ассоциации ветеранов СВО. Его мобилизовали в 2022 году, сейчас боец в отпуске в связи с ранением. За время службы Сергея отметили медалью «За отвагу».

Алексей Шимко на встрече передал для защитника с позывным Профессор необходимый строительный инвентарь.

«Совсем скоро боец вернется обратно на передовую. Встречи в таком формате обязательно продолжим. Решение каждого вопроса держу на личном контроле», — отметил он.