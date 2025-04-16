Администрация Реутова подписала соглашение о поддержке ветеранов СВО

В городском округе Реутов заключено важное соглашение о сотрудничестве между администрацией города, Ассоциацией ветеранов СВО Московской области, Подмосковным колледжем «Энергия» и Советом директоров предприятий муниципалитета. Документ направлен на помощь военнослужащим, возвращающимся к мирной жизни после участия в специальной военной операции.

Соглашение предусматривает комплекс мер по адаптации ветеранов: профессиональная переподготовка, освоение новых профессий и трудоустройство на предприятиях города. Реутовское бизнес-сообщество выразило готовность предоставить рабочие места и создать условия для карьерного роста участников программы. Особое внимание будет уделено инициативе «Герои Подмосковья», которая ориентирована на развитие лидерских качеств и подготовку руководителей из числа ветеранов.

Заключение соглашения стало возможным благодаря усилиям председателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилла Лосунчукова, главы регионального отделения Союза машиностроителей России Валерия Бунака и директора колледжа «Энергия» Константина Подоляка. Их взаимодействие с администрацией города позволило создать прочную платформу для интеграции героев в гражданскую жизнь.

«Уверен, что наше соглашение станет новым шагом в интеграции героев в мирную жизнь и укрепит экономику города. В единстве поколений — наша сила», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО на Новой улице, 3, офис 48 или по телефону 8 (495) 528-70-03.