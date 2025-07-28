Администрация Подольска помогла приобрести мебель семье погибшего участника СВО

Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Подольск Любовь Ушанева посетила семью участника СВО, погибшего при защите Родины. У него остались жена и двое несовершеннолетних дочерей.

Ранее супруга бойца Ольга обратилась за помощью с покупкой раскладного дивана, так как дети подрастают — им нужны спальные места. Депутат из Подольска оказала финансовую помощь в приобретении новой мебели.

Во время визита Ольга поблагодарила за помощь в обустройстве комнаты. Старшая дочь героя показала портрет отца, который она сама нарисовала.

Депутат Любовь Ушанева отметила, что этот жест поддержки важен для семьи, оставшейся без любимого человека. В ходе встречи также поступила просьба об оказании юридической помощи в вопросе раздела квартиры. Ольге пообещали помочь с этим вопросом и оказать всестороннюю поддержку.