Администрация Подольска помогла приобрести мебель семье погибшего участника СВО

Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Подольск Любовь Ушанева посетила семью участника СВО, погибшего при защите Родины. У него остались жена и двое несовершеннолетних дочерей.
Ранее супруга бойца Ольга обратилась за помощью с покупкой раскладного дивана, так как дети подрастают — им нужны спальные места. Депутат из Подольска оказала финансовую помощь в приобретении новой мебели.
Во время визита Ольга поблагодарила за помощь в обустройстве комнаты. Старшая дочь героя показала портрет отца, который она сама нарисовала.
Депутат Любовь Ушанева отметила, что этот жест поддержки важен для семьи, оставшейся без любимого человека. В ходе встречи также поступила просьба об оказании юридической помощи в вопросе раздела квартиры. Ольге пообещали помочь с этим вопросом и оказать всестороннюю поддержку.
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