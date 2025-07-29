Администрация Павлово-Посадского округа провела встречу с участниками СВО

Мероприятие в формате «выездной администрации» организовали Павлово-Посадское отделение ассоциации ветеранов СВО совместно с властями муниципалитета. Целью была поддержка ветеранов, участников специальной военной операции и их семей.

Такие встречи позволяют напрямую ознакомиться с проблемами жителей, чтобы принять необходимые меры и оказать помощь. С ветеранами пообщались глава округа Денис Семенов и его заместители. Многие обращения требуют детального изучения, однако некоторые вопросы были разрешены непосредственно на самом мероприятии.

Все обращения администрация зафиксировала. Они уже находятся на контроле профильных ведомств. Такие выездные встречи будут проводиться и дальше.

Ранее руководитель муниципалитета Денис Семенов провел очередной объезд территорий в Павловском Посаде, во время которого встретился с родными погибших участников специальной военной операции на городском кладбище. Там начинается благоустройство Аллеи Героев. Денис Семенов и представитель Фонда защитников Отечества Марина Каленкова обсудили с родными бойцов СВО окончательный облик памятных объектов.